رئيس رأس سدر يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

اختتم مركز شباب بمدينة رأس سدر، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور المحاسب علي حمادة رئيس المدينة وبعض التنفيذيين وشيوخ القبائل .

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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