3 شهداء و20 مصابًا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل بحي الشجاعية

استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب 20 آخرين، اليوم الخميس، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية التابعة لها في رام الله تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي بالأطراف السفلية في مخيم قلنديا بالقدس.

وصباح اليوم، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركز تجاري للأجهزة الكهربائية بجوار مركز شرطة معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، كما نفذت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت بها مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.