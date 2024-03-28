الجيش الأمريكي: تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، عن تدمير أربع طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الطائرات المسيرة "كانت تستهدف سفينة حربية أميركية" في البحر الأحمر.

وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف.

وقال البيان إن هذه الإجراءات تتخذ لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعطلت هجمات الحوثيين التجارة البحرية الدولية إلى حد كبير في البحر الأحمر وقناة السويس.

في مواجهة ذلك، أنشأت الولايات المتحدة قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر، وشنت مع بريطانيا ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.