«أبو حجر» الأسواني لـ«البوابة نيوز»: رفضت المكافأة المالية عن رضا وطيب خاطر

«البوابة نيوز» تحدثت مع الريس أبو الحسن عبدالظاهر الشهير بـ«أبو حجر» 43 عاما سائق الحنطور الأمين بمدينة إدفو التابع لمحافظة أسوان.

بدأ الريس "أبو حجر" حديثه بأن السائح الأجنبي هو ضيف لمصر كلها وليس أسوان فقط وعندما نكرمه ونرد له الأمانة بدون مقابل سيترك هذا انطباع جميل عن مصر وأبنائها وعند عودته إلى بلدة سيحكي لأهله وأصدقائه ما حدث معه مما سيعطي صورة إيجابية عن أخلاق أهل مصر الطيبين.

وأكد "أبو حجر" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه رفض المكافأة المالية وقدرها 1000 دولار عن رضا وطيب خاطر.

وأضاف "أبو حجر" أن السائحة الإنجليزية فوجئت برفضي استلام المكافأة وانبهرت من موقفي معها، لافتا إلي الموقف حدث خلال رحلتها لمصر لحضور ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنها جاءت للمرة الثانية الأسبوع الماضي وفاءً بوعدها معي حيث أنها وعدتني في المرة الأولي بعودتها مرة أخرى خصيصًا لزيارتي.

يذكر أن الريس أبو الحسن وشهرته «أبو حجر» صاحب حنطور بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان أنه وجد حقيبة كتف ( كروس) بها مبلغ مالي يقدر بأ 2500 دولار وبها موبايل حديث الصنع i phone 15 Pro max يقدر بحوالي 80 ألف جنيه وأسورة من الذهب أهداها لها والدها، مشيرا إلى أنه أخبر المرشد السياحي بأنه وجد حقيبة السائحة وبها جميع متعلقاتها