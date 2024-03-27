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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تتويج مركز شباب حلابة بطلا للدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم لمراكز شباب القليوبية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية
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شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، فعاليات المباراة النهائية والحفل الختامي للدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم 2024 التي تنفذها إدارة الشباب  لمراكز شباب القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

انتهت المباراة بتتويج مركز شباب حلابة بطلا للدورة الرمضانية 2024 وحصوله على المركز الأول وحصول مركز شباب عرب جهينة على المركز الثاني  في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب.  

وجرى تصعيد الفريقين للتصفيات النهائيه على مستوى قطاع القاهره الكبرى.

جاء ذلك بحضور دكتوره شيماء سامي مدير عام الإدارة العامه لأنشطة وفعاليات مراكز شباب، الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حسين فرج وخالد الحديدي وأحمد مختار أخصائي الإدارة العامه لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، ودعاء نبيه مدير إدارة قليوب، وشحات حلفاوي المدير التنفيذي لمركز شباب سنديون.

سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية كأس الدورة لكابتن فريق حلابة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات الدورات الرمضانية بمراكز الشباب، مشيدًا بأداء الفرق المشاركة في الدورة والتي تتسم بالروح الرياضية بين اللاعبين في اجواء رمضانية مميزة.

واكد أن الوزارة تهدف  تقديم خدمات رياضية وانشطة وفعاليات تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية واكتشاف المواهب الفنية والثقافية والرياضية ورعايتها.

الدورة الرمضانية

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