سفير الاتحاد الأوروبي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. وننسق لمؤتمر اقتصادي مع مصر يونيو المقبل

أشاد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة بشكل مستمر، بالإضافة إلى سماحها بإستقبال المساعدات.

وأكد برجر خلال حفل الإفطار السنوي الذي ينظمه لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين، على أن هناك شراكة قوية مع مصر، تجسدت خلال القمة المصرية الأوروبية الأخيرة، حيث أعلنا عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مصر، موضحا أن مصر أكبر مستثمر وشريك للاتحاد الأوروبي.

وجدد السفير برجر ، رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مشيدا بدور مصر الحيوي في تقديم المساعدات الأوروبية إلى قطاع غزة.

وأكد برجر على دور مصر الحاسم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن مصر تعتبر حجر الزاوية في جهود نشر السلام ورأب الصدع في الأزمات بالمنطقة، مشيرا إلى وجود نحو 60 طائرة محملة بالمساعدات الأوروبية المتجهة إلى غزة قريبًا.

وأشار بيرجر إلى دعم المجلس الأوروبي لوقف إطلاق النار ودعم الحل السياسي المبني على حل الدولتين، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، متعهدًا بالاستمرار في تقديم الدعم لهم.

وأعلن برجر أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليًا على تنسيق مؤتمر اقتصادي أوروبي مع مصر، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلي أنه سيكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

وأضاف برجر أنهم يناقشون مع مصر الوضع في قطاع غزة والأزمة في السودان، موضحا أن 6 قادة أوروبيين التقوا مؤخرًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يُظهر بوضوح قوة وعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم المستثمرين في مصر، حيث سيدعم التعاون الاقتصادي من خلال تقديم القروض والاستثمارات، وبينها جهود محاربة الهجرة غير الشرعية.

وأكد برجر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تركز على مجموعة من المجالات، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية وتبادل المنح الدراسية.