يسرا اللوزي ضيفة شرف الحلقة 18 من مسلسل المداح 4

بظهور مميز تطل النجمة يسرا اللوزي من جديد في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "المداح" الجزء الرابع، حيث كانت قد شاركت في الجزء الثالث من المسلسل من خلال تجسيدها لدور الجنية "تاج"، لتسجل مرة أخرى حضوراً مفاجئاً مرتدية فستاناً أبيض، وبمظهر ساحر وجذاب.

بمشهد لافت، عبرت يسرا اللوزي عن شخصيتها السابقة كجنية، مشيرة إلى دورها بالجزء الثالث في مساعدة الشخصية الرئيسية صابر (حمادة هلال) دون أن يعرف حقيقتها. ورددت جملتها الشهيرة "مش كل مرة هاعرف ألحقك يا صابر" بطريقة مثيرة، مضيفة المزيد من التشويق والإثارة لأحداث الحلقة.

وكانت قد شاركت يسرا اللوزي في بطولة مسلسل صلة رحم الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراً بإشادة من الجمهور والنقاد، ويتناول قصة مثيرة للجدل عن قضايا الإجهاض وتأجير الأرحام، وشاركها في البطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر النادي.

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.