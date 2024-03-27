الإمارات تعلن تنفيذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

أكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأربعاء، إنجاز أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، منذ انطلاقها، ضمن عملية "طيور الخير"، والتي بلغ إجمالي وزنها 90 طنا، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" الإماراتية.

ويعد هذا الإسقاط الجوي هو الأضخم من نوعه منذ بدء عملية "طيور الخير". تمت العملية عبر ثلاث طائرات تحمل ما يصل إلى 90 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية. تمت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة في شمال قطاع غزة التي تعذر الوصول إليها بسهولة.

وبهذا يرتفع إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ بدء عملية "طيور الخير" إلى 664 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في شمال قطاع غزة.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" التي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وخلال شهر رمضان المبارك، قامت دولة الإمارات بتعزيز جهودها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات عبر تعاون مؤسسات القطاع الحكومي والخيري، ممثلة في ذلك بالهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى جهود المؤسسات الخيرية الأخرى في الدولة.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات ومصر على تقديم الدعم الإنساني الشامل للأشقاء الفلسطينيين، وتحديهما للصعاب بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية وتحسين أوضاعهم الإنسانية.