سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعلن عقد مؤتمر لدعم الاستثمار في مصر

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان بيرجر، عن عقد مؤتمر فى نهاية يونيو المقبل بين مصر والاتحاد الأوروبى لمناقشة عدة أمور خاصة بالمستثمرين فى مصر، واجتماع لمناقشة التفاصيل التقنية الخاصة بالقروض الجديدة التى قدمها الاتحاد الأوروبى لمصر،مؤكدًا، أن مصر دولة مهمة جدا للاتحاد الأوروبى.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك ومستثمر فى مصر واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها مؤخرًا تؤكد على ذلك.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، فى حفل إفطار نظمه بمقر إقامته للصحفيين المصريين.

وتابع السفير: الاتحاد الأوروبى قدم لمصر 7.4 مليار يورو فى شكل منح وقروض، واخترنا 6 مجالات للتعاون، وهى الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والتنمية البشرية والتعليم المهنى والفنى وتحسين مهارات المواطنين، مضيفًا، نعمل مع الحكومة المصرية على تنفيذ هذه الخطوات.