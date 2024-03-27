رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على جهة تمويل ترتبط بحركة حماس وشركائها.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحركة حماس، تشمل شخصين وثلاث كيانات، بما في ذلك شبكة إعلامية تقدم دعمًا لحركة حماس.

و تواجه الحكومة البريطانية ضغوط متزايدة من البرلمان لحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل وذلك وسط مؤشرات على نية تل أبيب تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر هذا الأسبوع، والذي يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.

يواجه الوزراء في بريطانيا ضغوطًا لنشر "المشورة القانونية" لتقديم تقييم حول مدى توجُّه إسرائيل نحو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي عمومًا إلى تجميد مبيعات الأسلحة البريطانية.