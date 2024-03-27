أسباب تجاعيد الجبهة وطرق التعامل معها بدون بوتوكس وجراحة

تجاعيد الجبهة من المشاكل التجميلية للنساء والرجال وقد تظهر لدى الكثير من الناس في وقت مبكر من العمر وتعطي سن اكبر لصاحبها وتعود اسباب لظهورها في سن مبكر لعدة عوامل ، وتختلف طريقة التقليل منها او التخلص منها بعدة طرق منها الجراحية ومنها التجميلية ومنها الطبيعية وتجاعيد الجبهة عبارة عن خطوط أفقية تظهر على الجبين في بعض الحالات رفيعة ودقيقة وفي حالات اخرى عميقة وواضحة.

تبرز "البوابة نيوز" أسباب تجاعيد الجبهة ونصائح للتخلص منها:

-أسباب ظهورها:

عوامل وراثية.

التقدم في العمر.

كثرة التعبيرات بالوجه.

التدخين.

عدم الترطيب وجفاف البشرة.

التعرض بكثرة للشمس.

نوع الجلد الرقيق والبشرة الفاتحة.

-طرق العلاج:

اجراء تجميلي مثل شد الجلد.

اجراء تجميلي مثل حقن البوتوكس.

كريمات موضعية تحتوي على مواد تعمل على تقليل التجاعيد والخطوط.

ترطيب البشرة وتدليكها بشكل مستمر.

استخدام الابر وحقن الرجه مثل الديرمابن والديرما رولر.

تناول اكل صحي وخضروات وفواكه.

استخدام منتجات تجميلية تحتوي على الكولاجين والهايلرونيك اسيد.

الوقاية من اشعة الشمس واستخدام واقي شمس.

التقليل من تعبيرات الوجه.

التقليل من التوتر والقلق.

النوم ليلا لساعات كافية.

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على رطوبة الجسم شرب الماء بكميات كافية.

استخدام الزيوت الطبيعية على الجبهة وبخاصة اذا كانت البشرة جافة.

استخدام الماسكات الطبيعية في المنزل.

التقليل من وضع المكياج والتقليل من استخدام مواد ازالة الميكاج القاسية.

التقليل من مقشرات البشرة القاسية.