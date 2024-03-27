"إعلان وظائف جديدة".. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس جامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسته رقم 61، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

تضمنت القرارات ما يلي:-

1 - وافق المجلس على إعلان كلية الحاسبات والمعلومات بشأن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالتعيين أو النقل وذلك بأقسام الكلية المختلفة.

2 - وافق المجلس على فتح مقرر أساسيات تكنولوجيا المعلومات – كود ( IT101 ) للطلاب الراسبين بها وذلك لمدة ثلاث ساعات حتي يتاح للطلاب تسجيل مقرر أساسيات البرمجة كود ( CS 141 ) 3 ساعات خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 2023/2024م.

3 - شهدت الجلسة الموافقة على مشاركة جامعة الأقصر في إنشاء شراكة مساهمة بين الجامعات المصرية لإقامة مشروع شراكة بهدف البدء الفعلي في استصلاح عدد (200) فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد للبحث العلمي للإشراف وإدارة المشروع.

4 - وافق المجلس على التعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلي للجامعات بهدف عقد دورات مشتركة.

5 - كما تمت الموافقة علي إضافة الدورات الآتية إلي مصفوفة دورات القطاع الطبي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وهي كالتالي :-

1- Leaderhip in Health porfessions education

2- Quality monagment in health professions

3- Artificial Intelligence

6 - اقر المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربية؛ والجامعة الحكومية الروسية للسينما؛ تحت مسمي س. جيراسيموف – جمهورية روسيا الإتحادية، طبقاً لما هو معروض.

7 - ناقش المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربية؛ ومجموعة معاهد PCTE دولة الهند؛ طبقاً لما هو معروض.

8 - وافق المجلس على منح الدكتورة جهاد محمد حامد شريت – المدرس بقسم الديكور – شعبة العمارة الداخلية - كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

9 - كما تم منح الدكتور محمد علي زين العابدين أحمد – المدرس بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

10 - كما تمت الموافقة على تعيين الدكتور محمد فاروق محمد بدر- المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية – تخصص لغويات- كلية الألسن- جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

11 - وافق المجلس على منح عدد من الباحثين درجتي الدكتوراة والماجستير في السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة.

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