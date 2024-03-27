ندوة عن فضل صيام شهر رمضان بجامعة جنوب الوادى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " فضل شهر رمضان المبارك " حاضر فيها الشيخ علاء الدندراوى امام مسجد السيد عبد الرحيم القنائى والشيخ حجازى محمد فارس امام وخطيب مسجد سعودى وبحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتوره نهى التايه وكيل كلية العلوم لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

تناولت الندوة فضل شهر رمضان على بقية الشهور، وفضل الصيام والقيام حيث تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم وهي ليلة القدر، وان هذا الشهر له فضل عظيم على حياة المسلمين تتضاعف فيه الحسنات والمغفره والرحمه

ووجه الضيوف النصح لطلاب الجامعة بضرورة اغتنام عظمه هذا الشهر الفضيل وان الاحتفال به يكون بالأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة والمبادئ السامية، التي جاء بها الوحي الشريف

واجاب ضيوف الندوة على العديد من اسئلة الطلاب حول امور متعلقة بالصيام