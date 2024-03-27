ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق الفيوم الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين جري نقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اختلت عجلة القيادة أجهزة الأمن النيابة العامة انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة انحراف الطاره بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة