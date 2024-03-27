نتنياهو: الامتناع عن إرسال وفد لواشنطن رسالة لحماس

ذكرت وكالة رويترز اليوم اربعاء نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عدم إرسال وفد إلى واشنطن كان رسالة واضحة لحركة حماس، تعبّر عن عدم قدرة الضغط الدولي على إسرائيل على تحقيق تغيير في المواقف.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

و قالت المقاومة، إنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي "عيار 60 ملم"

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.