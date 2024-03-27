مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فى الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز اليوم الاربعاء، إن ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة.

وأوضحت فرانشيسكا، أن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء، مما يصنف إبادة جماعية، مضيفة أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ أن بدأت مهمتها في إعداد تقريرعن الإبادة الإسرائيلية فى غزة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأنها تحتاج لمزيد من البحث لتقرر إذا كان ما حدث في عام 1948 هو إبادة جماعية، وإسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة.

و اشارت إلى إذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين، وان هدفها ليس التأثير في محكمة العدل، بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.

ولفتت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت إلى قتل كثير من المدنيين, وأن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين.

ونبهت على أن على العالم مواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي لآن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.