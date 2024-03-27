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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

خالد بيبو ينهي إجراءات تسكين بعثة الأهلي في تنزانيا

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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حرص خالد بيبو، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعة تسكين اللاعبين في فندق الإقامة فور وصول بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في تنزانيا. 
وقام مدير الكرة بمتابعة كافة التفاصيل الخاصة داخل مقر الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات وفقًا لما حدده الجهاز الفني. 

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى العاصمة التنزانية دار السلام عقب رحلة سفر لمدة 6 ساعات من مطار القاهرة الي دار السلام. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا

خالد بيبو مدير الكرة الأهلي وسيمبا بعثة الأهلي