مترو الأنفاق ينفى حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة.. ويؤكد المحطة تعمل بشكل طبيعى

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تردد بشأن حدوث إنفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول ، حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث هو انفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحى و المحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول والتى تبعد عن المحطة حوالى ٧٥٠ متر دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات .

و أهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .

و ختاما ناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.