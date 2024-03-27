المفوضية الأوروبية توافق على طلب مالطا صرف 58.9 مليون يورو

منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب مالطا صرف الدفعة الثانية من صافي التمويل المسبق بمبلغ 58.9 مليون يورو في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود.

وذكرت المفوضية -في بيان اليوم الأربعاء- أن "مالطا قدمت الطلب في 21 ديسمبر الماضي وذلك بعد أن أكملت بشكل مُرضي المعالم الـ 29 والأهداف الخمسة المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثانية".

وأضاف البيان أن "طلب الدفع يغطي خطوات مهمة في تنفيذ 24 إصلاحًا وعشرة استثمارات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في مالطا في مجالات البناء وإدارة النفايات وكفاءة الطاقة والنقل والرقمنة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعدالة ومكافحة الفساد والضرائب. وتشمل الإجراءات الرئيسية في طلب الدفع إنشاء مستشفى متطورة لتشخيص وعلاج السرطان من شأنها أن توفر علاجًا وتشخيصًا شخصيًا وعالي الدقة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله في وقت لاحق من هذا العام. ومن خلال هذا الاستثمار، قطعت مالطا خطوات واسعة في تحسين جودة علاج السرطان، مما يعزز نظام الرعاية الصحية في البلاد".

وتابع البيان أن "مالطا تمضي قدمًا في جهود تحسين إدارة مخلفات البناء والهدم للحد منها وتحفيز إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، حيث يتم اعتماد معايير بناء جديدة في إطار خطة الإنعاش في مالطا".