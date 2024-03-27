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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"الدفاع الروسية": تدمير 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 18 قذيفة صاروخية من راجمة "فامبير "فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا.
وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب اليوم الأربعاء - "لقد جرى إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام نظام الصاروخ المتعدد (فامبير آر.إم 70)".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة بيلجورود". 
في السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أمطرت باستخدام صواريخ "جراد" المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة "بيلجورود". 

وزارة الدفاع الروسية بيلجورود