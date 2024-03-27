منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو لتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف

دعت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف سواء داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو على المستوى العالمي.

وذكر مجلس الجمعية البرلمانية للمنظمة -في بيان تعقيبا على الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو في 22 مارس الجاري- "إننا ندعو إلى تعزيز وتضامن جهود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمجتمع الدولي بأسره لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار البيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم /الأربعاء/ - إلى أن "رؤساء الوفود البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الجمعية البرلمانية يدينون بشدة الهجوم الإرهابي القاسي والساخر الذي ارتكب في منطقة موسكو في 22 مارس 2024، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين".

وأعرب البيان عن الاستعداد للعمل بنشاط لمكافحة انتشار الفكر الإرهابي والمتطرف ومكافحة التجنيد في صفوف المنظمات الإرهابية.

