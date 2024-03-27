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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الصيني يأمل أن يسهم شعبا الصين وأمريكا في خلق التوافق بين البلدين

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله في أن يساعد شعبا بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في بناء التوافق عبر الانخراط في المزيد من عمليات التبادل الشعبي بينهما.
وتابع بينج -خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال والأكاديميين الأمريكيين في بكين أن العلاقات الصينية-الأمريكية قائمة على التبادلات الودية بين شعبي البلدين، متمنيا أن ينخرط شعبا البلدين من كافة الطوائف المختلفة في المزيد من التبادلات ويساعدوا في بناء التوافق، وذلك حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأربعاء. 
وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي دعا أمس الثلاثاء خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية ستيفن أورلينز إلى تحقيق علاقات مستقرة وصحية ومستدامة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحدث الأهم خلال الخمسين عاما الأخيرة كان تطبيع وتنمية العلاقات الصينية الأمريكية، وأن أكثر ما يأمله المجتمع الدولي خلال الخمسين عاما المقبلة هو أن يتمكن البلدان من إيجاد طريقة للتعايش سويا.
 

الرئيس الصيني شي جين بينج أمريكا