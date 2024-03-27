الرئيس الصيني يأمل أن يسهم شعبا الصين وأمريكا في خلق التوافق بين البلدين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله في أن يساعد شعبا بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في بناء التوافق عبر الانخراط في المزيد من عمليات التبادل الشعبي بينهما.

وتابع بينج -خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال والأكاديميين الأمريكيين في بكين أن العلاقات الصينية-الأمريكية قائمة على التبادلات الودية بين شعبي البلدين، متمنيا أن ينخرط شعبا البلدين من كافة الطوائف المختلفة في المزيد من التبادلات ويساعدوا في بناء التوافق، وذلك حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي دعا أمس الثلاثاء خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية ستيفن أورلينز إلى تحقيق علاقات مستقرة وصحية ومستدامة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحدث الأهم خلال الخمسين عاما الأخيرة كان تطبيع وتنمية العلاقات الصينية الأمريكية، وأن أكثر ما يأمله المجتمع الدولي خلال الخمسين عاما المقبلة هو أن يتمكن البلدان من إيجاد طريقة للتعايش سويا.

