محافظ المنوفية يكرم طفلا وشابا مكفوفين من حفظة القرآن الكريم

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، طفلا وشابا (مكفوفين) من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

أهدى المحافظ مكافأة مالية للشاب مصطفى رجب الصباغ ابن قرية كفر الباجور (طالب بكلية إعلام طنطا)، والطفل إبراهيم محمد درويش البالغ من العمر 8 سنوات ابن قرية بمم (طالب بأحد المعاهد الأزهرية بتلا)، وذلك تقديرا لتفوقهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله رغم فقدانهم نعمة البصر، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم دعماً لأسرهم.

وأشار المحافظ إلى أنهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية في تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم في بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً دعمه الكامل للموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم كونهم أمل الحاضر ومستقبل الغد .

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

IMG-20240327-WA0038

IMG-20240327-WA0037

IMG-20240327-WA0039