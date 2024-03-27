تونس وهولندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

ثمن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي لطفي ذياب مستوى التعاون الثنائي المتميز مع هولندا في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة بتحسين فرص الإدماج في سوق العمل.

وذكرت وزارة التشغيل - في بيان لها - أن الوزير التونسي استقبل في مقر الوزارة السفيرة الهولندية لدى بلاده جوزافين فرنتزن، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومتابعة برامج الشراكة الثنائية في مجال التشغيل والتكوين المهني.

وأعرب الوزير التونسي عن تقدير بلاده للتجارب الناجحة التي تمت في إطار برامج التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة.

من جهتها، أكدت سفيرة هولندا بتونس عزم بلادها على دعم التعاون الثنائي في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة عبر دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة وخاصة في المجال الزراعي والصناعات الغذائية.