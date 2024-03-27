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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 هدفا جويا فوق منطقة بيلغورود

الدفاع الجوي
الدفاع الجوي
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أعلن حاكم منطقة بيلغورود في جنوب روسيا، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 هدفاً جوياً فوق المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأوضح فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق «تليجرام» أن شخصاً أصيب، ولحقت أضرار بمنازل خاصة وسيارات.

وتشن أوكرانيا منذ أشهر هجمات جوية على بيلغورود ومنطقتين مجاورتين، هما كورسك وفورونيج. وقتل نحو 25 شخصاً في أكبر هجوم تشهده المنطقة منذ بداية العام.

ووقعت عدة توغلات أيضاً في منطقة بيلغورود.

وتُعد هذه التطورات تصعيدًا خطيرًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتُثير مخاوف من احتمال توسع نطاق الحرب.

وتُشير هذه الأحداث إلى أن روسيا تُعزز قدراتها الدفاعية في المنطقة، وأن أوكرانيا تُواصل شن هجماتها على الأراضي الروسية.

من المهم مراقبة التطورات في هذه المنطقة عن كثب لتقييم تأثيرها على مسار الحرب.

الدفاع الجوي الروسي هدف جوي منطقة بيلغورود