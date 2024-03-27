واشنطن وطوكيو تبحثان التحديات الإقليمية والعالمية الملحة

بحثت الولايات المتحدة واليابان التحديات الإقليمية والعالمية الملحة، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

جاء ذلك، حسبما نشره البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الياباني أكيبا تاكيو في البيت الأبيض؛ لمناقشة الزيارة الرسمية المقبلة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة، خلال أبريل المقبل.

وناقش الجانبان الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على النتائج الرئيسية لزيارة كيشيدا؛ لضمان نجاحها التاريخي.

وأكدا مجددا أهمية استمرار التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل للتحالف الأمريكي- الياباني، الذي يمثل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.