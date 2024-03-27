الولايات المتحدة وكازاخستان تؤكدان دعمهما المستمر لمنطقة آسيا الوسطى

أكدت الولايات المتحدة وكازاخستان دعمهما المستمر لمنطقة آسيا الوسطى القوية والمتصلة والمزدهرة.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء - خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخي مراد نورتلو، في واشنطن العاصمة، لمناقشة اهتمامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وكازاخستان.

وتبادل الوزيران، بحسب البيان، وجهات نظرهما بشأن الشراكة الاقتصادية الثنائية وأشارا إلى التزامهما بتعزيز الاستثمار وتنويع اقتصاد كازاخستان، بما في ذلك من خلال التعهد العالمي لغاز الميثان والاستثمار في المعادن الحيوية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية حقوق الإنسان، منوها بالدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام الحرة والمجتمع المدني النابض بالحياة في تعزيز بيئة مواتية لجذب الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي.

وشدد على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي.