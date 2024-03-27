"تعليم مطروح" يعلن فوز مدرستي الضبعة البحرية والسيدة عائشة بمسابقة أوائل الطلاب

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، انتهاء فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعد إجراء التصفيات النهائية بين المدارس الفائزة على مستوى الإدارات التعليمية، بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات النهائي انتهت بمفاجأة كبيرة بعد تفوق فريق مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، كذلك حصد فريق مدرسة السيدة عائشة 2 الإعدادية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير على المركز الأول بعد منافسة قوية وتنافس معرفي مميز مع المدارس الإعدادية الأخرى بالإدارات.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بالأداء المتميز لطالبات مدرسة السيدة عائشة، ومؤكدا أن المبادرة الرئاسية الألف مدير بدأت تؤتى ثمارها على العملية التعليمية وهو ما يؤكد على وجهة نظر القيادة السياسية بضرورة إعداد جيل من القيادات الوسطى لتحمل المسؤولية.

وهنأ وكيل الوزارة المدارس المتميزة التي صعدت لنهائي المسابقة، مؤكداً أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة من المشاركة بمراحل المسابقة المختلفة حتى الوصول للنهائي من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي، مشيرًا إلى إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب في خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن مسابقة أوائل الطلاب ليست مجرد مسابقة للتنافس بين الطلاب فحسب وإنما هى مسابقة مهمة جدا استفاد منها تعليم مطروح من خلال تحليل نتائج المدارس المشاركة فى المسابقة وإعداد دراسة جيدة لها لمعالجة أوجه القصور وتعظيم الإيجابيات وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج النهائية للمسابقة.

تكريم المدارس الفائزة في مسابقة أوائل الطلاب بمطروح

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