ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس مطروح.. ربيعي مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

طقس ربيعي مائل للحرارة
طقس ربيعي مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ساد مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء، طقسا ربيعيا مائل للحرارة خاصة خلال النهار مع نشاط خفيف للرياح العكسية الشمالية الغربية، والرياح المحلية المثيرة للرمال والأتربة التي جلبتها من الصحراء الغربية على فترات متقطعة واتجاهها جنوبية إلى جنوبية غربية. 

وسجلت درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وبلغت سرعتها 29 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 26٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه أقل من المتر والرياح السطحية شمالية غربية. 

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية حال حدوث ذلك. 

طقس مطروح.. ربيعي مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

IMG_20240327_090252
IMG_20240327_090252
IMG_20240327_090246
IMG_20240327_090246
IMG_20240327_090244
IMG_20240327_090244
IMG_20240327_090241
IMG_20240327_090241
IMG_20240327_090238
IMG_20240327_090238
مطروح طقس مطروح رياح مثيرة للرمال والأتربة ارتفاع درجة الحرارة مدينة مرسى مطروح