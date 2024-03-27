ساد مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء، طقسا ربيعيا مائل للحرارة خاصة خلال النهار مع نشاط خفيف للرياح العكسية الشمالية الغربية، والرياح المحلية المثيرة للرمال والأتربة التي جلبتها من الصحراء الغربية على فترات متقطعة واتجاهها جنوبية إلى جنوبية غربية.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وبلغت سرعتها 29 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 26٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه أقل من المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية حال حدوث ذلك.

طقس مطروح.. ربيعي مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

IMG_20240327_090252

IMG_20240327_090246

IMG_20240327_090244

IMG_20240327_090241