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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الاوسطي، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


البداية ببلاغ ورد إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث بالطريق الاوسطي نتج عنه مصابين.


وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص تصادم سيارتين ملاكي اتجاه القاهرة،  مما أسفر عن إصابة "أحمد.ح" 38 سنة بكسر بالعمود الفقري وشاب مجهول الهوية عمره 30 سنة باشتباه نزيف بالمخ.


تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، ورفع حطام السيارتين لتيسير حركة سير الطريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين حادث تصادم الطريق الاوسطى