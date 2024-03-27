مدرب منتخب مصر يتجاهل محمد صلاح فى حديثه عن الغائبين بصفوف الفراعنة

تجاهل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ذكر كابتن الفراعنة محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي فى حديثه عن الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر.



وقال حسام حسن فى تصريحات عقب مباراة كرواتيا المنتخب يعاني من غياب محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وإمام عاشور ولم يتطرق فى حديثه عن غياب محمد صلاح كابتن المنتخب.

ونجح منتخب كرواتيا في الفوز على المنتخب الوطني بأربع أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ونجح فى التتويج بالبطولة.

تقدم منتخب مصر بهدف عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 6، وأحرز نيكولا فلاسيتش هدف التعادل في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ونجح برونو بتكوفيتش في التقدم بهدف في الدقيقة 57 عن طريق برونو بتكوفيتش، وفي الدقيقة 77 سجل أندري كراماريتش الهدف الثالث، وفي الدقيقة 86 سجل لوفرو ماير الهدف الرابع، وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 93.