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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم سبورتنج في الدوري

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق سبورتنج بنتيجة 29 - 27، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءًا جيدًا منذ بداية المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 12 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 29 - 27.

ويواصل "يد الزمالك" تدريباته الجماعية اليوم ا الأربعاء بدون راحة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على صالة القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري المحترفين.

يقود فريق "يد الزمالك" كل من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وأحمد رمضان مدربًا عامًا، وإيهاب محسن مدربًا، ومحيي صلاح  مدربًا للحراس.

يد الزمالك سبورتنج دوري اليد أيمن مصطفى