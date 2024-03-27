«الأرصاد» تكشف عن أول موجة حر في ربيع 2024

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن اليوم الأربعاء، سيشهد أول موجة حارة في ربيع 2024، حيث يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 32 درجة.

وقال «فهيم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه ستنشط الرياح على غرب البلاد (سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي) تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.