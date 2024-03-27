استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء.. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بساحة العلم في العاصمة طور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة، والمستمرة حتى 30 مارس الجاري.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد وقدمت باقة متنوعة من أغاني التراث السيناوي، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان أسامة إبراهيم عرضا فنيا تضمن رقصات استعراضية من التراث المصري.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد منها مجموعة من الورش الحرفية والتراثية بجانب ورشة مواهب فنية بعنوان "فن صناعة الكتب التفاعلية" بقصر ثقافة الطور، بالتعاون مع مدرسة الزهور الابتدائية، وأعد بيت ثقافة رأس سدر ورشة فنية في الرسم الحر للأطفال. وعقد بيت ثقافة نويبع محاضرة بعنوان "أهلا رمضان" تحدث خلالها الشيخ حلمي محمود السباعي عن فضائل الشهر الكريم.

وقدم بيت ثقافة أبو زنيمة عرض إنشاد ديني بالخيمة البدوية للمنشد العربي عبد الحميد وفرقته الموسيقية تضمن أنشودة مدد يا نبي، رمضان، وفاطمة يا بنت نبينا، بحضور عدد من المثقفين ومشايخ القبائل وقيادات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم.

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة بعنوان "انتصارات الجيش المصري في رمضان" أوضح خلالها المحاضر البشلاوي محمد عظمة النصر الذي حققه الجيش المصري في حرب العاشر من رمضان، مستعرضا عددا من الملاحم البطولية والدروس المستفادة من النصر، وفي محاضرة تثقيفية بمكتبة طابا الثقافية أكد المحاضر حداد شعبان أن الأم هي أساس تقدم المجتمعات عبر العصور، وجاءت المحاضرة استمرارا للاحتفاء بالمرأة ودورها في المجتمع.

وعقد بيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان "أفضل الأعمال في شهر رمضان" للشيخ محمد إبراهيم مدير أوقاف دهب، كما قدمت هدى السعيد نشاطا فنيا بعنوان "سياحة ومعلومات عن سيناء" بالمشاركة مع تلاميذ مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية.

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