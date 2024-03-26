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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

محمود ياسين جونيور يلقى جزاء أفعاله في مسلسل محارب

محارب
محارب
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تشهد الحلقة ال 16 من مسلسل “محارب” تصادم محمود ياسين جونيور مع أهل حارته بعدما قام بالشهادة زوراً على أخيه أمام العالم كله وعلى الهواء مباشرةً، ليقبض الثمن من المحامي الذي يدافع عن قاتل أمه، ويدفع الثمن على يد أهل حارته.
رغم قرار إبراهيم بعدم الرجوع إلى الحارة والتبرؤ منها والهروب من مسؤولية أخته، عاد إبراهيم بعد فعلته المشينة تجاه أخوه أمام أهل الحارة ليستقبلوه بعنف شديد وعلى رأسهم مصدي (محمود الليثي) الذي يعلقه على عمود في وسط الحارة ويضربونه ضرباً مبرحاً، ليتلقى بذلك جزاء أفعاله.
تدور أحداث مسلسل محارب في إطار درامي اجتماعي، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت أمه، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.

محارب محمود ياسين جونيور محمود الليثى حسن الرداد