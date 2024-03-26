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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد الشيبي رفض 120 ألف دولار للظهور مع رامز جلال

محمد الشيبي وحسين
محمد الشيبي وحسين الشحات
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كشف مصدر مقرب من الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أنه رفض مبلغا بقيمة مالية كبيرة للظهور في برنامج رامز جلال المذاع على إم بي سي مصر، في حلقة بصحبة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد تعدي الأخير عليه بالسب والضرب الموسم الماضي عقب مباراة الفريقين في نهاية الدوري.

وقال المصدر، إن وسيط من قناة إم بي سي مصر عرض على اللاعب المغربي الشيبي مبلغا ماليا كبيرا وصل إلى 120 ألف دولار يحصل عليها اللاعب إلا أنه رفض تماما، مشددا على أنه لا يقبل طرح الفكرة من الأساس، ولا يفضل هذه النوعية من البرامج، كما أنه يرفض استغلال القضية تجاريا وإنما يبحث عن حقه فقط.

اضطرت القناة في النهاية إلى ظهور زميل الشحات في الأهلي أكرم توفيق بديلا للشيبي.

يذكر أنه في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليقرر اللاعب اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه.

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