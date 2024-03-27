«السبكي»: فخورين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» فى 6 محافظات.. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أن تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة أيضًا من خلال وضع مؤشرات جودة الأداء، والذي يُسهم في قياس فعالية البرامج والخدمات الصحية المقدمة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان تحقيق أفضل نتائج صحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وضمان توافق الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، فضلًا عن البحوث والدراسات التحليلية لفهم أفضل للأمراض السرطانية وتطوير الرعاية الصحية، مما يساهم في تقديم علاجات أكثر فعالية وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى.

أوضح «السبكي»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» على هامش الاحتفال بيوم الطبيب المصري لعام 2024، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تمتع المواطنين بجودة خدمات طبية فائقة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه جاري الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من المنظومة فى 5 محافظات مليونية، سوف يتم الإعلان عنهم قريبا.

تجدر الإشارة، إلى أن احتفالية يوم الطبيب المصري 2024، أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.