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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كرواتيا في المباراة المقرر لها العاشرة مساء اليوم باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، وجاء التشكيل كالتالي :
محمد أبو حبل 
محمد هاني 
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
محمد حمدي 
مروان عطية
أكرم توفيق
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش
محمود تريزيجيه 
مصطفى محمد

منتخب مصر حسام حسن