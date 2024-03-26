وزير الري: لسنا ضد إقامة السدود ولكننا ضد الأفعال الأحادية في بناء السدود

أثنى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي فاقمتها موجة الجفاف الصعبة التي عانت منها مصر خلال فصل الصيف الماضي.

أكد الوزير أنه بفضل تكاتف جميع أجهزة الوزارة، تم تجاوز هذه الأزمة بنجاح دون أن تتأثر خدمة المياه لدى القطاعات المستهلكة.

وألقى هذه الكلمات خلال حفل احتفالية وزارة الموارد المائية والري بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يحمل هذا العام شعار "المياه من أجل السلام". وشهد الحفل حضورًا مميزًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.

وقدم وزير الري تفصيلًا عن كيفية التعامل مع التحديات المائية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد بنسبة كبيرة على نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية. وأكد أن مصر لا تعارض فكرة التنمية في إفريقيا أو إقامة السدود، لكنها تؤكد على ضرورة المشاركة المشتركة والشفافية في مثل هذه المشاريع، خاصة إذا كانت ذات أبعاد كبيرة.

واستعرض سويلم، مجالات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، لافتا إلى التعاون مع الأشقاء لخدمة المواطنين في الدول الإفريقية، في حفر الآبار الجوفية، ومقاومة الحشائش المائية، وإقامة محطات لمراقبة نوعية المياه، والتنبؤ بالأمطار، فضلا عن مشاركة المعلومات والخبرات والتكنولوجيا.