أحرج شيخ العرافين، الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".
وقال الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كلمت الفنانة الكبيرة نادية الجندي وقالت لي إن شاء الله نرتب معك حوارا، وكانت محترمة وراقية جدا".
في سياق آخر، قال شيخ العرافين: "نزار الفارس قعد سنتين إمام مسجد اسمه المدينة المنورة في العراق"، ليرد عليه نزار الفارس قائلا: "هل صليت ورائي؟! الموضوع ليس هكذا، في يوم من الأيام لم يحضر إمام المسجد وأنا صليت بالناس، وأكثر من مرة صليت بالناس، وهذا الكلام حدث قبل فترة".
فضائيات
شيخ العرافين لنزار الفارس: "كنت إمام مسجد في العراق سنتين؟!"
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أحرج شيخ العرافين، الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".
أحرج شيخ العرافين، الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".