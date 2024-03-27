مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل المشروعات الإنسانية خارج المملكة

وقًع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية؛ لدعم وتمويل البرامج والمشروعات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة.

وقع المذكرة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها دعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة، والتعاون في تطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب تبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات بين الجانبين، كما تقوم المؤسسة بموجب هذه المذكرة بدعم وتمويل البرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتجسيدًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة على الصعيد الإغاثي والإنساني والخيري على المستوى الدولي، التي أكدت على تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني، وتوسيع نطاق عمله، وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ اختصاصات كل منهما في إطار ما تنص عليه أنظمة المملكة.