الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات إرهابية تابعة لفيلق القدس وحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 كيانات وشخص واحد وناقلتي نفط مرتبطين بتسهيل معاملات لفيلق القدس الإيراني وجماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني.

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ستة كيانات، وفرد واحد وناقلتين، قالت إنهم يتمركزون أو مسجلون في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، وشاركوا في تسهيل شحن سلع ومعاملات مالية خاصة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي وحزب الله اللبناني.

كما أكدت أن هذا الإجراء هو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة سعيد الجمال، الذي يقدم الدعم للحوثيين والمدعوم من فيلق القدس منذ ديسمبر 2023.

وأضافت إن العقوبات خطوة أخرى في حملة منسقة لتعطيل العمليات المالية لفيلق القدس، ودعمه لوكلاء "إرهابيين" مثل جماعة الحوثي اليمنية.