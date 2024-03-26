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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

8 كهنة جدد لإيبارشية القوصية

الأنبا توماس
الأنبا توماس
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شهدت إيبارشية القوصية ومير للاقباط الأرثوذكس، اليوم سيامة ثمانية كهنة جدد للخدمة بكنائسها بيد الأنبا توماس مطران الإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي في كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمدينة القوصية، وعقب صلاة الصلح سام الكهنة الثمانية الجدد، وهم:

- الشماس عصام جميل كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بقرية التتالية باسم القس أبادير.

- الشماس ملاك نصر كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيدين إقلاديوس وأبي سيفين بقرية مير، باسم القس باخوميوس.

- الشماس صموئيل أرسانيوس كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بقرية التتالية، باسم القس صموئيل.

- الشماس أسامة وديع كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيدين إقلاديوس وأبي سيفين بقرية مير باسم القس ارسانيوس.

- الشماس جون القس مكاري كاهنًا على كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بالقوصية باسم القس سيرافيم.

- الشماس أيمن سامي كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بقرية التتالية باسم القس متياس.

- الشماس روماني مبروك كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بقرية التتالية باسم القس يوئيل.

- الشماس كيرلس القمص اسحق كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيدين إقلاديوس وأبي سيفين بقرية مير، باسم القس يعقوب.

هذا وقد توجه الآباء الكهنة الجدد إلى بيت "أنافورا" للخلوات والمؤتمرات التابع للإيبارشية لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

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