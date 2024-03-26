مخاطر الإسراف في تناول الحلويات خلال شهر رمضان

يمتلك الكثير من الناس عادة تناول حلويات معينة في شهر رمضان الكريم، حيث تتواجد تلك الحلويات بكثرة خلال الشهر الكريم، فالكثير من المنازل، بعض الناس يتناولون تلك الحلويات على الإفطار كاول طعام بعد ساعات الصيام، وآخرون بعد الإفطار مباشرة، تلك الحلويات لها الكثير من الأضرار على الصحة والجسم وتبرز "البوابة نيوز" أضرار الحلويات الرمضانية للتحكم في كمية تناولها والحفاظ على الصحة.

-أضرار حلويات رمضان:

عسر الهضم ومشاكل الإمساك والانتفاخات ومشاكل في الأمعاء.

زيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ بسبب السكريات العالية والدهون وخاصة من منطقة البطن.

ارتفاع نسبة السكر في الدك خاصة بالنسبة لمن يعانون من السكري.

مشاكل كبيرة في الأسنان بداية من تسوس الأسنان وصحة الفم نتيجة تحفيز تلك الحلويات للبكتريا ومشاكل اللثة.

اضرار للكبد بصفة عامة الى جانب اضرار الجهاز الهضمي.

تسبب السكريات الزهايمر وتؤثر على صحة الدماغ.

تتسبب في تغير المزاج والشعور بالضيق والانزعاج.

تؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تسبب للكثير من الناس مشاكل حب الشباب ومشاكل البشرة.

قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.