ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القضاء البريطاني يسمح لمؤسس "ويكيليكس" بالطعن على تسليمه للولايات المتحدة

بريطانيا
بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، حيث منحت له الحق في الطعن على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

يواجه أسانج خطر السجن 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة تسريب وثائق سرية، لكن هذا القرار يمنحه فرصة لمواصلة معركته القانونية ضد التسليم.

من المقرر عقد جلسة الاستماع في 20 مايو، حيث ستُتاح الفرصة للولايات المتحدة لتقديم ضمانات مُرضية فيما يتعلق بإمكانية استخدام أسانج حرية التعبير وعدم تعرضه لعقوبة الإعدام.

يُنظر إلى أسانج من قبل البعض كبطل مناهض للنظام يتعرض للاضطهاد لفضحه مخالفات أمريكية وجرائم حرب مزعومة، بينما يراه آخرون مجرمًا يستحق العقاب.

ويُعد هذا القرار انتصارًا مؤقتًا لأسانج وأنصاره، لكن مصيره لا يزال غير واضح.

بريطانيا محكمة بريطانية ويكليكس