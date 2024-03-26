القضاء البريطاني يسمح لمؤسس "ويكيليكس" بالطعن على تسليمه للولايات المتحدة

حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، حيث منحت له الحق في الطعن على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

يواجه أسانج خطر السجن 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة تسريب وثائق سرية، لكن هذا القرار يمنحه فرصة لمواصلة معركته القانونية ضد التسليم.

من المقرر عقد جلسة الاستماع في 20 مايو، حيث ستُتاح الفرصة للولايات المتحدة لتقديم ضمانات مُرضية فيما يتعلق بإمكانية استخدام أسانج حرية التعبير وعدم تعرضه لعقوبة الإعدام.

يُنظر إلى أسانج من قبل البعض كبطل مناهض للنظام يتعرض للاضطهاد لفضحه مخالفات أمريكية وجرائم حرب مزعومة، بينما يراه آخرون مجرمًا يستحق العقاب.

ويُعد هذا القرار انتصارًا مؤقتًا لأسانج وأنصاره، لكن مصيره لا يزال غير واضح.