طالب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء مباراة كرة قدم بمركز شباب العجوزة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء لعب مباراة كرة قدم داخل مركز شباب العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب يعاني من تشنجات ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء وفاة داخل مركز شباب العجوزة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع أصدقائه افادوا بأنه أثناء لعب كرة قدم سقط المتوفي مغشيا عليه وتوفي عقب وصوله إلي المستشفى ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.