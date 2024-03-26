لافروف يصف استعداد الإنتربول للمساعدة في التحقيق بـ"هجوم كروكوس" بغير المتوقع

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد الإنتربول الدولي للمساعدة في التحقيق الخاص بسيرجي لافروف على مجمع "كروكوس سيتي هول" بغير المتوقع.

وقال لافروف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "لا نتوقع تقديم الإنتربول الدولي المساعدة في التحقيق الخاص بالهجوم الإرهابي على كروكوس"، مضيفا "لا أتذكر مثل هذه المبادرات بما فيها عندما جرى تفجير خطوط (التيار الشمالي) لنقل الغاز الروسي".

كان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق: "حين صدرت تصريحات في الغرب مفادها أن تنظيم داعش وليست أوكرانيا هو المسؤول عن الهجوم، أعلنت قيادة الإنتربول فجأة وبشكل غير متوقع أنها مستعدة للمساعدة في التحقيق".

وأضاف بيسكوف: "أنه لا يتذكر مبادرة كهذه من الإنتربول في حالات سابقة، وأبرز مثال على ذلك تفجير خطي غاز التيار الشمالي".