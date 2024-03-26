أدعية للصائمين وقت الإفطار في اليوم السادس عشر من رمضان

شهر رمضان الكريم ينتظره المسلمون كل عام في انحاء العالم لما له من فضل عظيم على كل من اقام الشهر من صلاة وصوم وقرآن وعبادة في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات فهو شهر "العتق والغفران" شهر "الصدقات والإحسان" لذلك يجب على كل مسلم استغلال شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم في الطاعات والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة والدعاء و"للصائم دعوة لا ترد" لذلك يسعى الصائمون بالدعاء طوال ساعات الصيام وبالتحديد عند الافطار.

وتبرز "البوابة نيوز" بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها وقت الافطار في اليوم السادس عشر من الشهر الكريم:

-اللهم لك صما وعلى رزقك افطرت وبك امنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله.

-اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعائنا وكل عمل يقربنا اليك.

-اللهم اجعل لنا دعوة لا ترد.

-اللهم اغفر ذنوبنا واكتب لنا الحسنات والاعمال الصالحة.

اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني.

اللهم ثبت قابي على دينك، ربي اغفر لي ولوالدي.

اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في كل مكان، اللهم انصر شعب غزة والطف بهم وارحمهم.

اللهم ارحم موتانا وجميع اموات المسلمين.

الحمد لله والشكر لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

اللهم بارك في صحتي وعافني من كل سوء.

اللهم افتح لي ابوب الرزق، اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا.

اللهم ادخلني الجنة بدون حساب او سابق عذاب.

اللهم احسن خاتمتي وتوفني وانت راضي عني.