مقتل 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء عن مقتل ستة أشخاص، خمسة منهم من العمال الصينيين، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف سيارتهم في إقليم "خيبر بختنخوا" شمال غرب البلاد.

وقع الهجوم عندما اصطدمت سيارة مفخخة بسيارة تقل خمسة عمال صينيين ومواطن باكستاني كان يعمل سائقًا لهم. وأدى الانفجار إلى مقتل جميع من كانوا في السيارتين على الفور.

ويُذكر أن آلاف العمال الصينيين يعملون في المنطقة في إطار مشاريع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" الذي يربط بين ميناء غوادر على ساحل بحر العرب ومنطقة شينجيانغ في غرب الصين.

وتعرض العديد من العمال الصينيين لهجمات في باكستان خلال السنوات الأخيرة، حيث يُنظر إلى هذه المشاريع على أنها رمز للتوسع الصيني في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن السلطات الباكستانية تشتبه في تورط جماعات مسلحة تنشط في المنطقة.