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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عامل ووالدته أجهضا زوجته ضربا في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عامل ووالدته لقيامهما بالتعدي على زوجته والتسبب في اجهاضها بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تتهم فيه زوجها وحماتها بالتعدي عليها بالضرب واجهاضها بدائرة المركز، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أفاد الزوج بنشوب مشاجرة بين زوجته ووالدته لرفض الثانية ذهاب زوجته لمنزل أسرتها وخلال قيامه بمناصرة والدته دفع زوجته سقطت على ظهرها وتسبب ذلك في اجهاضها طفل في اسبوعه ال23.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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